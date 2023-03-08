На це відреагував ведучий 24 Каналу Фахрудін Шарафмал. Він наголосив, що такі речі є неприпустимими, тому СБУ повинні обов’язково попрацювати із боксером, до "вибриків" якого вже всі звикли.
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Чекаємо реакцію СБУ
Шарафмал зазначив, що Ломаченко, який виступав під прапором України, поїхав до США і знайшов там можливість поспілкуватися, пообійматися та зробити фото з росіянами.
В голові у Василя Ломаченка: "Здавалось би, нічого страшного, бо це ж звичайне фото". Але ні. Цей Махачев підтримує так звану "спецоперацію", війну в Україні, Путіна і не так давно був у гостях у Рамзана Кадирова,
– зауважив він.
Ведучий 24 Каналу наголосив, що такі речі є неприпустимими. Тому Служба безпеки Україна повинна попрацювати із Ломаченком, "по-дружньому" запитати у нього, навіщо, для чого та навіть для кого боксер це робить.
Фахрудін Шарафмал відзначив, що у соцмережах розгорівся неабиякий скандал. Також він додав, що всі давно звикли до таких дій скандального спортсмена.
"Частково всі до нього звикли, бо це не перший і не останній "вибрик" Василя Ломаченка. Всі ми прекрасно пам’ятаємо його "витвори мистецтва" у Лаврі, фотки з попередніми росіянами, його позицію зараз", – підкреслив ведучий.
Ведучий в ефірі 24 Каналу розніс Ломаченка: дивіться відео
Ломаченко в США сфотографувався з росіянином: що відомо
- У Лас-Вегасі Василь Ломаченко прийшов на шоу UFC 285, де в головній події вечора Джон Джонс переміг Сиріла Гана та став новим чемпіоном. На шоу Ломаченко сфотографувався з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим.
- На шоу прийшло чимало зіркових спортсменів, акторів тощо. Офіційний акаунт UFC опублікував ролик із зірковими гостями й епізод, коли Ломаченко та Махачев фотографувалися, випадково потрапив на відео.
- Як відомо, Іслам Махачев є вихідцем з Дагестану. У нього є багато світлин з самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим, який підтримує війну Росії проти України.