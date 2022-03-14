Об этом в эфире 24 канала рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун. По его словам, о полигоне было известно России и без каких-либо фотографий.

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"Фотографии, насколько я понимаю, сделали на полигоне. Я очень хорошо знаю эту местность. Это полигон еще советский и все координаты этого полигона, в том числе с домами, точно известны были и в СССР", – заметил генерал-майор СБУ.

Ягун: Это конспирология и "поиск ведьм"

Ягун отметил, что даже каждый ребенок в Украине знает о том, где находится Международный центр миротворчества и безопасности и что там происходит. Также все знали и о том, что там собираются готовить иностранный легион.

Мое личное мнение, что эти фотографии никакого отношения к обстрелу не имеют. Это конспирология и "поиск ведьм",

– подчеркнул он.