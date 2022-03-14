Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий 14 марта. По его информации, на данный момент десять человек в тяжелом состоянии из-за ракетного удара оккупантов.

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Козицкий подчеркнул, что в результате бомбардировки не пострадал ни один иностранный гражданин.

Россия обстреляла Международный центр миротворчества и безопасности

Россияне утром 13 марта обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Всего враг выпустил около 30 ракет, большинство из которых были сбиты. В результате ракетных ударов погибли 35 человек . Еще 134 человека получили ранения.

От места, где упали ракеты, до границы Польши – всего 20 километров .