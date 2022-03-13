Детали об атаке на Львовскую область издание сообщает со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Академии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Антона Мироновича.
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Удар на Львовщине нанесли по одной из воинских частей
Ракетный удар нанесли по одной из воинских частей Львовской области,
– отметил Миронович.
По предварительной информации, погибших нет, уточняют данные о травмированных и раненых. Представитель академии отметил, что определенную роль сыграла противовоздушная оборона.
Атака россиян на Яворивский полигон
Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Позже стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Враг выпустил 8 ракет.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что по предварительной информации, во время авиаудара сработала противовоздушная оборона. Он также подчеркнул, что Россия обстреливает объекты в западных областях, чтобы показать, что в Украине нет безопасных мест.
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