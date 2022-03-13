Детали об атаке на Львовскую область издание сообщает со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Академии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Антона Мироновича.

Читайте также Россияне обстреляли международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине

Удар на Львовщине нанесли по одной из воинских частей

Ракетный удар нанесли по одной из воинских частей Львовской области,

– отметил Миронович.

По предварительной информации, погибших нет, уточняют данные о травмированных и раненых. Представитель академии отметил, что определенную роль сыграла противовоздушная оборона.

Атака россиян на Яворивский полигон

Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Позже стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Враг выпустил 8 ракет.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что по предварительной информации, во время авиаудара сработала противовоздушная оборона. Он также подчеркнул, что Россия обстреливает объекты в западных областях, чтобы показать, что в Украине нет безопасных мест.