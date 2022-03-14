Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький 14-го березня. За його інформацією, на цей момент десятеро людей у тяжкому стані через ракетний удар окупантів.

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Козицький наголосив, що внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин.

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