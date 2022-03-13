Также от полигона всего 20 километров до границы с Польшей, с ЕС и НАТО. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе,

– отметил мэр.

Он в очередной раз призвал Альянс закрыть небо над Украиной, поскольку "уже совсем скоро эта война может потерять приставку российско-украинской".

"У вас есть истребители, которые могут защитить наше небо. И когда я говорю "наше", то имею в виду не только украинское", – подчеркнул Садовый.

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Российские захватчики утром 13 марта осуществили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.

Враг выпустил 8 ракет.

В результате атаки 9 человек погибли, еще 57 – получили травмы.

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