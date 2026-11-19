Об этом сообщает The New York Times.

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Как лидеры объяснили совместное фото с Путиным?

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, отвечая на вопросы журналистов, назвал участие в совместной фотосессии вопросом дипломатического этикета. Он подчеркнул, что учел пожелания Китая как хозяина саммита.

Китай принимает нас здесь. Я уважаю это. Но мы также очень четко выразим нашу позицию по Украине– заявил Альбанезе.

В то же время его решение вызвало критику в Австралии. В частности, Союз украинских организаций Австралии призвал премьера не участвовать в фотосессии. Там предупреждали, что появление рядом с Путиным может способствовать нормализации его присутствия на международной арене.

Свою позицию объяснил и премьер-министр Канады Марк Карни. Перед фотосессией журналисты спросили его, будет ли он участвовать в совместном снимке и как планирует продемонстрировать осуждение действий российского лидера.

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Короткий ответ относительно протокола участия в фотосессии: да, я приму участие в фотосессии из уважения к хозяину– сказал Марк Карни.

Он добавил, что позиция Канады в отношении российской агрессии четко отражена в политике страны.

Почему совместное фото вызвало дискуссию?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Владимир Путин избегал большинства международных саммитов и не появлялся на традиционных совместных фотографиях мировых лидеров.

Однако на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября российский диктатор оказался в первом ряду – рядом с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Появление Путина на совместном фото с лидерами стран, осуждающих российскую агрессию, вызвало критику и вопросы относительно сигнала, который такой кадр посылает миру.