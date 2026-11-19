Про це повідомляє The New York Times.

Adv

популярні відео

Як лідери пояснили спільне фото з Путіним?

Прем'єр Австралії Ентоні Албанізі, відповідаючи на запитання журналістів, назвав участь у спільному фотографуванні питанням дипломатичного етикету. Він наголосив, що врахував побажання Китаю як господаря саміту.

Китай приймає нас тут. Я поважаю це. Але ми також дуже чітко висловимо нашу позицію щодо України– заявив Албанізі

Водночас його рішення викликало критику в Австралії. Зокрема, Союз українських організацій Австралії закликав прем'єра не брати участі у фотографуванні. Там застерігали, що поява поруч із Путіним може сприяти нормалізації його присутності на міжнародній арені.

Свою позицію пояснив і прем'єр Канади Марк Карні. Перед фотографуванням журналісти запитали його, чи братиме він участь у спільному знімку та як планує продемонструвати засудження дій російського лідера.

Реклама

Коротка відповідь щодо протоколу участі у фотосесії: так, я візьму участь у фотосесії з поваги до господаря– сказав Марк Карні.

Він додав, що позиція Канади щодо російської агресії чітко відображена в політиці країни.

Чому спільне фото викликало дискусію?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Володимир Путін уникав більшості міжнародних самітів і не з'являвся на традиційних спільних фотографіях світових лідерів.

Однак на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені 19 листопада російський диктатор опинився в першому ряду – поруч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом.

Поява Путіна на спільному фото з лідерами країн, які засуджують російську агресію, викликала критику та питання щодо сигналу, який такий кадр надсилає світові.