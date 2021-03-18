"Схемы" обнародовали фото частного самолета, которым недавно, по данным СМИ, пользовался канцлер Австрии Курц. Именно на этом воздушном судне он возвращался из Израиля. Ничего, казалось бы, особенного, однако самолетом уже много лет пользуется и Дмитрий Фирташ.

В настоящее время Фирташ находится в Австрии. Здесь уже не первый год олигарх ожидает экстрадиции в США.

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Ранее самолетом пользовались Сергей Левочкин и Лада Фирташ

Как информируют журналисты, в 2019 году этим бортом прилетел из Тель-Авива соратник Фирташа и действующий нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин. Впоследствии самолетом пользовалась жена Фирташа – Лада. Воздушное судно регулярно летает между тремя городами – Москвой, Киевом и Веной.

Самолетом Фирташа Курц пользовался 14 марта

Отметим, что о связи Фирташа с Курц написали австрийские СМИ. Олигарх якобы связан также с "Австрийской народной партией". 14 марта Курц пользовался самолетом Embraer Legacy 600 с номером OE-IRK для возвращения в Вену из Тель-Авива, где он встретился с высокопоставленными чиновниками.

Коротко о самолете

Источник: ZackZack

Этот борт принадлежит Avcon Jet AG, эксплуатирующей около 19 частных самолетов. После того, как самолет совершил рейс в Вену, он отправился в Киев. Как отмечают СМИ, хотя и Фирташ не может покинуть Австрию, однако за перелеты платит регулярно.

А в офисе Курца отметили: самолет был забронирован для канцлера, что является "стандартным процессом". У канцлера отметили, что кто владелец самолета – они не знают и это их не интересует.