"Схеми" оприлюднили фото приватного літака, яким нещодавно, за даними ЗМІ, користувався канцлер Австрії Себастьян Курц. Саме цим повітряним судном він повертався з Ізраїлю. Нічого, здавалось би, особливого, проте літаком вже багато років користується і Дмитро Фірташ.

Наразі Фірташ перебуває в Австрії. Тут вже не перший рік олігарх чекає на екстрадицію до США.

До теми Поки Австрія не може екстрадувати Фірташа, його літаком користується канцлер Курц

Раніше літаком користувались Сергій Льовочкін та Лада Фірташ

Як інформують журналісти, у 2019 році цим бортом прилетів з Тель-Авіва соратник Фірташа та чинний нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін. Згодом літаком користувалась дружина Фірташа – Лада. Повітряне судно регулярно літає між трьома містами – Москвою, Києвом та Віднем.

Літаком Фірташа Курц користувався 14 березня

Зазначимо, що про зв'язок Фірташа з Себастьяном Курцом написали австрійські ЗМІ. Олігарх начебто пов'язаний також з "Австрійською народною партією". 14 березня Курц користався літаком Embraer Legacy 600 з номером OE-IRK для повернення до Відня з Тель-Авіва, де він мав зустріч з високопосадовцями.

Коротко про літак

Джерело: ZackZack

Цей борт належить Avcon Jet AG, що експлуатує щонайменше 19 приватних літаків. Після того, як літак здійснив рейс до Відня, він вирушив до Києва. Як зауважують ЗМІ, хоча й Фірташ не може покинути Австрію, проте за перельоти платить регулярно.



А в офісі Курца зазначили: літак був заброньований для канцлера, що є "стандартним процесом". У канцлера наголосили, що хто власник літака – вони не знають та й це їх не цікавить.