Северная Корея – страна с множеством запретов и тайн, которые не доступны для всеобщего мира. Но один из немногих, кому удалось увидеть настоящую Северную Корею – это фотограф Эрик Лаффорг.

С 2008 года фотограф бывал в Северной Корее 6 раз, но в 2012 году власть КНДР запретила ему въезд в страну. Эрик Лаффорг снял тысячи снимков настоящей КНДР. Снимки фотографа были опубликованы в издании boredpanda.com.

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Власть Северной Кореи требовала удаления большинства снимков, но благодаря цифровым картам памяти фотографии удалось сохранить.

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Как и в бывшем СССР, очереди – это любимый "вид спорта" в КНДР. Здесь есть очереди на все: транспорт, магазины, больницы и другие учреждения городского значения.

Очереди в КНДР / Фото: Эрик Лаффорг

Это фото требовали удалить, ведь в КНДР запрещено фотографировать солдат, а особенно, когда они отдыхают.

Солдаты в Северной Корее / Фото: Эрик Лаффорг

На этом фото государственный художник работает над созданием новой картины. Но из-за этот снимок на фотографа начали все ругать, ведь картина еще не завершена.

Государственный художник в КНДР / Фото: Эрик Лаффорг

Большинство людей в стране живет бедно. Поэтому очень часто дети вовлечены в работы на фермерстве.

Дети на фермерских полях / Фото: Эрик Лаффорг

Может показаться, что на этом фото человек ухаживает за газоном, но нет. Те, у кого нет собственной земли и живут на маленькую зарплату собирают траву, чтобы ее съесть.

И очевидно, что за такие снимки фотографу Эрику Лаффоргу пришлось побороться, ведь они показывают насколько бедно живут корейцы в КНДР.

Мужчина собирает траву для еды / Фото: Эрик Лаффорг

Автобус ехал, а мальчик стоял посреди дороги. Недисциплинированный ребенок – это редкий случай в стране.

Ребенок без присмотра посреди дороги / Фото: Эрик Лаффорг

В Пхеньяне есть дельфинарий. Туристам разрешено фотографировать дельфинов, но не солдат, которые составляют 99% посетителей.

Дельфинарий в Пхеньяне / Фото: Эрик Лаффорг