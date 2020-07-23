Північна Корея – країна з безліччю заборон і таємниць, які не доступні до загального світу. Але одному з небагатьох, кому вдалось побачити справжню Північну Корею – це фотограф Ерік Лаффоргу.

З 2008 року фотограф бував у Північній Кореї 6 разів, але у 2012 році влада КНДР заборонила йому в'їзд до країни. Ерік Лаффорг відзняв тисячі знімків справжньої КНДР. Знімки фотографа були опубліковані у виданні boredpanda.com.

Читайте також Наркоманія та життя без інтернету: 10 шокуючих фактів про КНДР

Влада Північної Кореї вимагала видалення більшості знімків, але завдяки цифровим картам пам'яті фотографії вдалось зберегти.

7 заборонених фотографій Північної Кореї

Як і у колишньому СРСР, черги – це улюблений "вид спорту" в КНДР. Тут є черги на все: транспорт, магазини, лікарні та інші заклади міського значення.



Черги в КНДР / Фото: Ерік Лаффорг

Це фото вимагали видалити, адже в КНДР заборонено фотографувати солдат, а особливо, коли вони відпочивають.



Солдати в Північній Кореї / Фото: Ерік Лаффорг

На цьому фото державний художник працює над створенням нової картини. Але за цей знімок на фотографа почали всі сваритись, адже картина ще не завершена.



Державний художник у КНДР / Фото: Ерік Лаффорг

Більшість людей у країні живе бідно. Тому дуже часто діти залучені до робот на фермерстві.



Діти на фермерських полях / Фото: Ерік Лаффорг

Може здатись, що на цьому фото чоловік доглядає за газоном, але ні. Ті, хто не має власної землі та проживає на маленьку зарплату збирає траву, щоб її з'їсти.

І очевидно, що за такі знімки фотографу Ерік Лаффоргу довелось поборотись, адже вони показують наскільки бідно живуть корейці у КНДР.



Чоловік збирає траву для їжі / Фото: Ерік Лаффорг

Автобус їхав, а хлопчик стояв посеред дороги. Недисциплінована дитина – це рідкісний випадок у країні.



Дитина без нагляду посеред дороги / Фото: Ерік Лаффорг

У Пхеньяні є дельфінарій. Туристам дозволено фотографувати дельфінів, але не солдатів, які складають 99% відвідувачів.



Дельфінарій у Пхеньяні / Фото: Ерік Лаффорг