Фото Північної Кореї, за які можуть позбавити життя
Північна Корея – країна з безліччю заборон і таємниць, які не доступні до загального світу. Але одному з небагатьох, кому вдалось побачити справжню Північну Корею – це фотограф Ерік Лаффоргу.
З 2008 року фотограф бував у Північній Кореї 6 разів, але у 2012 році влада КНДР заборонила йому в'їзд до країни. Ерік Лаффорг відзняв тисячі знімків справжньої КНДР. Знімки фотографа були опубліковані у виданні boredpanda.com.
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Влада Північної Кореї вимагала видалення більшості знімків, але завдяки цифровим картам пам'яті фотографії вдалось зберегти.
7 заборонених фотографій Північної Кореї
Як і у колишньому СРСР, черги – це улюблений "вид спорту" в КНДР. Тут є черги на все: транспорт, магазини, лікарні та інші заклади міського значення.
Черги в КНДР / Фото: Ерік Лаффорг
Це фото вимагали видалити, адже в КНДР заборонено фотографувати солдат, а особливо, коли вони відпочивають.
Солдати в Північній Кореї / Фото: Ерік Лаффорг
На цьому фото державний художник працює над створенням нової картини. Але за цей знімок на фотографа почали всі сваритись, адже картина ще не завершена.
Державний художник у КНДР / Фото: Ерік Лаффорг
Більшість людей у країні живе бідно. Тому дуже часто діти залучені до робот на фермерстві.
Діти на фермерських полях / Фото: Ерік Лаффорг
Може здатись, що на цьому фото чоловік доглядає за газоном, але ні. Ті, хто не має власної землі та проживає на маленьку зарплату збирає траву, щоб її з'їсти.
І очевидно, що за такі знімки фотографу Ерік Лаффоргу довелось поборотись, адже вони показують наскільки бідно живуть корейці у КНДР.
Чоловік збирає траву для їжі / Фото: Ерік Лаффорг
Автобус їхав, а хлопчик стояв посеред дороги. Недисциплінована дитина – це рідкісний випадок у країні.
Дитина без нагляду посеред дороги / Фото: Ерік Лаффорг
У Пхеньяні є дельфінарій. Туристам дозволено фотографувати дельфінів, але не солдатів, які складають 99% відвідувачів.
Дельфінарій у Пхеньяні / Фото: Ерік Лаффорг