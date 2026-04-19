Казус с микрофоном: у Трампа появилось новое любимое фото
- Дональд Трамп показал свое новое любимое фото, которое разместил в кабинете Белого дома.
- На фото Трамп стоит с широко расставленными ногами, а микрофон создает впечатление, что начинается ниже пояса политика.
Президент США Дональд Трамп показал журналистам свое новое любимое фото, которое он уже оформил в рамку и разместил в кабинете Белого дома.
Об этом сообщает NEXTA.
Какое фото Трамп считает своим любимым?
На фотографии Трамп зафиксирован во время общения с прессой в аэропорту – на фоне самолета.
В кадре он стоит с широко расставленными ногами, а в центре оказался микрофон с ветрозащитой. Из-за ракурса кажется, будто он направлен ниже пояса политика.
Самого Трампа это отнюдь не смутило – наоборот, он с удовольствием продемонстрировал фото и пошутил, что экс-президент Джо Байден "может только мечтать о таких снимках". Любимую фотографию с собой он повесил в Белом доме.
Новое любимое фото Трампа / Соцсети
Бальный зал Трампа за 400 миллионов снова строится
Апелляционный суд США временно разрешил строительство бального зала Трампа в Белом доме. Запрет на наземные работы приостановлен до 5 июня.
Ранее суд США приказал временно остановить работы по строительству бального зала в Восточном крыле Белого дома из-за отсутствия разрешения Конгресса.
Администрация Трампа подала экстренную апелляцию против решения суда о приостановлении строительных работ в бальном зале Белого дома, утверждая, что это угрожает безопасности президента и его окружения.