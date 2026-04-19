Казус с микрофоном: у Трампа появилось новое любимое фото
19 апреля, 20:53
2

Казус с микрофоном: у Трампа появилось новое любимое фото

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Дональд Трамп показал свое новое любимое фото, которое разместил в кабинете Белого дома.
  • На фото Трамп стоит с широко расставленными ногами, а микрофон создает впечатление, что начинается ниже пояса политика.

Президент США Дональд Трамп показал журналистам свое новое любимое фото, которое он уже оформил в рамку и разместил в кабинете Белого дома.

Об этом сообщает NEXTA.

Какое фото Трамп считает своим любимым?

На фотографии Трамп зафиксирован во время общения с прессой в аэропорту – на фоне самолета.

В кадре он стоит с широко расставленными ногами, а в центре оказался микрофон с ветрозащитой. Из-за ракурса кажется, будто он направлен ниже пояса политика.

Самого Трампа это отнюдь не смутило – наоборот, он с удовольствием продемонстрировал фото и пошутил, что экс-президент Джо Байден "может только мечтать о таких снимках". Любимую фотографию с собой он повесил в Белом доме.


Новое любимое фото Трампа / Соцсети

Трамп хвастается своим фото в Белом доме: смотрите видео

