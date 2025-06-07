Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака в его телеграмм-канале.

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Какое фото с Зеленским висит в Белом доме

Во время визита в США Андрей Ермак в составе украинской делегации также побывал в Белом доме, где встретился с американскими чиновниками. Глава ОП воочию увидел фото, которое висит в резиденции американского лидера, где был президент Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На кадре политики изображены во время их встречи в Риме 18 мая. Тогда как украинский глава, так и американец прибыли на интронизацию Папы Римского Льва XIV.

Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский в Риме. Фото висит в Белом Доме,

– написал Андрей Ермак.



Фото Владимира Зеленского и Джей Ди Вэнса висит в Белом доме / Фото из телеграм-канала Андрея Ермака

Позже глава Офиса Президента также прокомментировал наличие этого фото в Вашингтоне в эфире телемаратона. Ермак отметил, что это очень важно.

"Важно – немногих лидеров мира сегодня фото висят в Белом доме. Даже я такого не видел в прошлые годы, а сегодня есть фото нашего президента", – резюмировал Андрей Ермак.

К слову, Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский встретились в Риме впервые после печально известного спора в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Президент Украины рассказывал, что он обсудил с госсекретарем США переговоры в Стамбуле и санкции против России.