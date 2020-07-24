Целые континенты утопают в пожарах, затапливаются города, животные и люди вынуждены покидать свои дома. А все из-за того, что климат меняется.

Наводнения, засухи, пожары и другие стихийные бедствия, которые сопровождают нас все чаще, происходят из-за стремительной смены климата. Температура в самых холодных уголках планеты достигает максимально высокой плюсовой точки, и наоборот. Шокирующие фото того, как меняется "наш дом" были опубликованы на сайте vsviti.

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7 фотографий, которые могут шокировать

Озеро Оровилл превратилось в тонкую реку. Всего за 3 года количество воды в этом водоеме уменьшилось почти на 50%.



Озеро Оровилл стало тонкой рекой / Коллаж 24 канала

В Исландии на этом месте когда-то был ледник Гренелла. Его остатки превратились в небольшое озеро между скалами.



Ледник Гренела стал озером / Коллаж 24 канала

Озеро Урмия – соленое озеро в Иране, которое покраснело из-за одноклеточных водорослей дуналиелла. Но изменение цвета не самая страшная беда озера, оно высыхает и становится токсичным.



Озеро Урмия / Коллаж 24 канала

В течение 6 лет лагуна де Акулео в Чили полностью высохла. Из-за этого страдает много животных.



Лагуна де Акулео в Чили высохла полностью / Коллаж 24 канала

В Исландии в 2019 году окончательно попрощались с ледником Окджокулл, или как его еще называют Ок. Он полностью растаял. На этом месте установили металлический памятник.

В 2014 году Ок стал первым ледником в Исландии, который потерял свое название из-за глобального потепления и был признан мертвым.



Первый мертвый ледник в Исландии / Коллаж 24 канала

За последние 10 лет резко выросли темпы исчезновения лесов в Катаре, но не только.



Исчезновение лесов / Коллаж 24 канала

Сотню лет назад ледник Петерсена выглядел так, как на старом фото. Но сегодня от него осталось практически только название.



Ледник Петерсена / Коллаж 24 канала