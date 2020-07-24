Фотодоказ: зміна клімату – то не жарти
Цілі континенти потопають у пожежах, затоплюються міста, тварини та люди змушені покидати свої домівки. А все через те, що клімат змінюється.
Повені, засухи, пожежі та інші стихійні лиха, які супроводжують нас усе частіше стаються через стрімку зміну клімату. Температура в найхолодніших куточках планети досягає максимально високої плюсової точки, і навпаки. Шокуючі фото того, як змінюється "наша домівка" були опубліковані на сайті vsviti.
Читайте також Коли можуть зникнути білі ведмеді: шокуючий прогноз вчених
7 фотографій, які можуть шокувати
Озеро Оровілль перетворилось у тонку річку. Всього за 3 роки, кількість води в цій водоймі зменшилась майже на 50%.
Озеро Оровілль стало тонкою річкою / Колаж 24 каналу
В Ісландії на цьому місці колись був льодовик Гренелла. Його залишки перетворились у невелике озеро між скелями.
Льодовик Гренела став озером / Колаж 24 каналу
Озеро Урмія – солоне озеро в Ірані, яке почервоніло через одноклітинних водоростей дуналіелла. Але зміна кольору не найстрашніша біда озера, воно висихає і стає токсичним.
Озеро Урмія / Колаж 24 каналу
Протягом 6 років лагуна Акулео у Чілі повністю висохла. Через це страждає багато тварин.
Лагуна Акулео в Чілі висохла повністю / Колаж 24 каналу
В Ісландії у 2019 році остаточно попрощалися з льодовиком Окджокулл, або як його ще називають Ок. Він повністю розтанув. На цьому місці встановили металевий пам'ятник.
У 2014 році Ок став першим льодовиком в Ісландії, який втратив свою назву через глобальне потепління і був визнаний мертвим.
Перший мертвий льодовик в Ісландії / Колаж 24 каналу
За останні 10 років різко зросли темпи зникнення лісів у Катарі, та не тільки.
Зникнення лісів / Колаж 24 каналу
Сотню років тому льодовик Петерсена виглядав так, як на сторому фото. Але сьогодні від нього залишилась практично тільки назва.
Льодовик Петерсена / Колаж 24 каналу