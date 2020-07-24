Цілі континенти потопають у пожежах, затоплюються міста, тварини та люди змушені покидати свої домівки. А все через те, що клімат змінюється.

Повені, засухи, пожежі та інші стихійні лиха, які супроводжують нас усе частіше стаються через стрімку зміну клімату. Температура в найхолодніших куточках планети досягає максимально високої плюсової точки, і навпаки. Шокуючі фото того, як змінюється "наша домівка" були опубліковані на сайті vsviti.

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7 фотографій, які можуть шокувати

Озеро Оровілль перетворилось у тонку річку. Всього за 3 роки, кількість води в цій водоймі зменшилась майже на 50%.



Озеро Оровілль стало тонкою річкою / Колаж 24 каналу

В Ісландії на цьому місці колись був льодовик Гренелла. Його залишки перетворились у невелике озеро між скелями.



Льодовик Гренела став озером / Колаж 24 каналу

Озеро Урмія – солоне озеро в Ірані, яке почервоніло через одноклітинних водоростей дуналіелла. Але зміна кольору не найстрашніша біда озера, воно висихає і стає токсичним.



Озеро Урмія / Колаж 24 каналу

Протягом 6 років лагуна Акулео у Чілі повністю висохла. Через це страждає багато тварин.



Лагуна Акулео в Чілі висохла повністю / Колаж 24 каналу

В Ісландії у 2019 році остаточно попрощалися з льодовиком Окджокулл, або як його ще називають Ок. Він повністю розтанув. На цьому місці встановили металевий пам'ятник.

У 2014 році Ок став першим льодовиком в Ісландії, який втратив свою назву через глобальне потепління і був визнаний мертвим.



Перший мертвий льодовик в Ісландії / Колаж 24 каналу

За останні 10 років різко зросли темпи зникнення лісів у Катарі, та не тільки.



Зникнення лісів / Колаж 24 каналу

Сотню років тому льодовик Петерсена виглядав так, як на сторому фото. Але сьогодні від нього залишилась практично тільки назва.



Льодовик Петерсена / Колаж 24 каналу