Якщо людство не буде вживати більше зусиль для боротьби зі зміною клімату, то до кінця поточного сторіччя білі ведмеді можуть зникнути.

Про це, посилаючись на статтю від Nature Climate Change, повідомило видання BBC.

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Вчені кажуть, що деякі популяції білих ведмедів вже досягли межі виживання, оскільки площі, вкриті арктичним морським льодом, скорочуються.

Через скорочення площі, яка вкрита арктичним морським льодом, популяція білих ведмедів вже досягла межі виживання. Таку інформацію озвучили вчені, спираючись на дослідження.



Білі ведмеді / Фото Insider

Хижакам необхідний лід Північного Льодовитого океану, щоб полювати на тюленів. А танення льоду змушує тварин проходити всі великі відстані в пошуках їжі.

Це позначається і на виживання дитинчат, адже їх матері не зможуть накопичувати кількість жиру, достатню для вироблення молока.

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Отримані результати збігаються з попередніми прогнозами про те, що до 2100 року білі ведмеді, ймовірно, збережуться лише у кількох популяціях. Проте дуже далеко на Півночі.