В іспанському регіоні Арагон винищать понад 92 тисячі норок. Все через спалах коронавірусу на місцевій хутряній фермі неподалік від міста Теруель. Вона розташована за 200 кілометрів на схід від Мадрида.

Що відомо про спалах коронавірусу серед норок в Іспанії

Рішення схвалили у зв'язку зі спалахом коронавірусної інфекції серед норок. З 90 тестів на коронавірус, взятих у тварин, 78 виявилися позитивними. Про це повідомляє El Pais.

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Раніше в травні цю ферму тимчасово закривали на карантин після того, як у сімох її працівників виявили коронавірус. Відтоді норок періодично тестували на COVID-19.

Перші проби були зроблені 28 травня та 8 червня, вони виявилися негативними. Згодом, 22 червня, тести виявилися позитивними вже у 16% протестованих тварин.

Зверніть увагу! Разом із Мадридом та Каталонією провінція Арагон є одним із осередків спалаху коронавірусу в Іспанії. Від початку пандемії там зафіксували понад 250 тисяч випадків хвороби та 28 тисяч смертей.

Чи передається COVID-19 від тварини до людини

Вчені кажуть, що інфекція може передаватися між певними тварин, зокрема котами та собаками. Водночас про ризики передачі від тварини до людини дослідникам відомо не так багато. Науковці наразі лише вивчають таку можливість.

Випадки з норками в Нідерландах та Данії

Нещодавно на норкових фермах у Данії та Нідерландах, які є основними виробниками хутра цих тварин, працівники заразилися коронавірусом.

У Нідерландах протягом останніх місяців забили десятки тисяч норок, виявивиши спалахи на фермах по всій країні.



Знищення норок у Нідерландах / Фото Getty Images

Що про це кажуть у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ці зараження можуть бути "першими відомими випадками передачі вірусу від тварини до людини" з моменту початку пандемії.

На пресконференції в червні епідеміологиня ВООЗ Марія ван Керхове зазначила, що "були люди, які заразили норок, і, натомість, деякі з цих норок заразили людей".