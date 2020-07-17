В испанском регионе Арагон истребят более 92 тысяч норок. Все из-за вспышки коронавируса на местной меховой ферме недалеко от города Теруэль. Она расположена в 200 километрах к востоку от Мадрида.

Что известно о вспышке коронавируса среди норок в Испании

Решение одобрили в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди норок. Из 90 тестов на коронавирус, взятых у животных, 78 оказались положительными. Об этом сообщает El Pais.

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Ранее в мае эту ферму временно закрывали на карантин после того, как у семерых ее работников обнаружили коронавирус. С тех пор норок периодически тестировали на COVID-19.

Первые пробы были сделаны 28 мая и 8 июня, они оказались отрицательными. Впоследствии, 22 июня, тесты оказались положительными уже у 16% протестированных животных.

Обратите внимание! Вместе с Мадридом и Каталонией провинция Арагон является одним из очагов вспышки коронавируса в Испании. С начала пандемии там зафиксировали более 250 тысяч случаев болезни и 28 тысяч смертей.

Передается ли COVID-19 от животного к человеку

Ученые говорят, что инфекция может передаваться между определенными животными, в частности котами и собаками. В то же время, о рисках передачи от животного к человеку исследователям известно не так много. Ученые пока только изучают такую возможность.

Случаи с норками в Нидерландах и Дании

Недавно на норковых фермах в Дании и Нидерландах, которые являются основными производителями меха этих животных, работники заразились коронавирусом.

В Нидерландах в течение последних месяцев забили десятки тысяч норок, выявив вспышки на фермах по всей стране.



Уничтожение норок в Нидерландах / Фото Getty Images

Что об этом говорят в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эти заражения могут быть "первыми известными случаями передачи вируса от животного к человеку" с момента начала пандемии.

На пресконференции в июне эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове отметила, что "были люди, которые заразили норок, и наоборот – некоторые из этих норок заразили людей".