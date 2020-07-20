Если человечество не будет предпринимать больше усилий для борьбы с изменением климата, то к концу текущего столетия белые медведи могут исчезнуть.

Об этом, ссылаясь на статью от Nature Climate Change, сообщило издание BBC.

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Ученые говорят, что некоторые популяции белых медведей уже достигли грани выживания, поскольку площади, покрытые арктическим морским льдом, сокращаются.

Из-за сокращения площади, которая покрыта арктическим морским льдом, популяция белых медведей уже достигла грани выживания. Такую информацию озвучили ученые, опираясь на исследования.

Белые медведи / Фото Insider

Хищникам необходим лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. А таяние льда заставляет животных проходить все большие расстояния в поисках пищи.

Это сказывается и на выживании детенышей, ведь их матери не смогут накапливать количество жира, достаточное для выработки молока.

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Полученные результаты совпадают с предыдущими прогнозами о том, что к 2100 году белые медведи, вероятно, сохранятся лишь в нескольких популяциях. Однако очень далеко на севере.