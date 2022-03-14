Ранение мужчина получил 14 марта. Это случилось на 19-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Корреспондент Fox News получил ранения под Киевом

Ведущий телеканала Fox News Джон Робертс рассказал в эфире, что их корреспондент госпитализирован.

Команды работают на местах над сбором дополнительной информации по мере развития ситуации,

– рассказал ведущий.

О ранении журналиста в результате обстрелов оккупантов первой сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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