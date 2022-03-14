Поранення чоловік отримав 14 березня. Це трапилось на 19 день війни, яку Росія почала проти України.

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Кореспондент Fox News отримав поранення під Києвом

Ведучий телеканалу Fox News Джон Робертс розповів у ефірі, що їхній кореспондент госпіталізований.

Команди працюють на місцях над збором додаткової інформації у міру того, як ситуація швидко розвивається,

– розповів ведучий.

Про поранення журналіста внаслідок обстрілів окупантів першою повідомила генпрокурорка України Ірина Венедиктова.

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