Одним из таких случаев с 24 Каналом поделился экс-ведущий, а ныне лейтенант Государственной пограничной службы Украины Артем Овдиенко, который вместе с собратьями едва не погиб от удара российского FPV. Оккупанты отчитались об успешном ударе, однако все оказалось не так просто.

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Как украинские военные убереглись от вражеского дрона

Еще 28 октября 2024 года российские пропагандистские каналы опубликовали видео, на котором FPV-дрон якобы влетает в бронемашину с украинскими военными на ней. Оккупанты заявили, что тогда из-за удара дрона якобы погибло 5 военных и была уничтожена техника.

Впрочем, все не совсем так, как об этом рассказывали россияне.

Это запись того, как под Волчанском нас атаковал российский FPV-дрон. К счастью, он не взорвался. К счастью, тогда обошлось без жертв, но вот так выглядит наше передвижение и охота россиян за нами,

– рассказал Артем Овдиенко.

Военный откровенно поделился, что на поле боя уже пережил как минимум два новых "дня рождения". Тогда лейтенант ГПСУ в шаге оказывался от смерти.

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Стоит добавить, что украинское командование пытается беречь военных, ведь жизнь каждого является приоритетом. Общая продолжительность обучения одного военнослужащего в Украине длится от 3 до 6 месяцев. На поле боя попадают полностью подготовленные и вооруженные военные, которым помогают на местах уже опытные собратья.

В России все происходит иначе. Кое-где на фронт попадают уже через две недели после призыва. Уровень подготовки таких "бойцов" – соответствующий. К тому же главным для российского командования является продвижение вперед, несмотря на то, какие жертвы на это пойдут.