03:22
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Фракции договорились по закону о рынке земли, – Разумков

      9 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков – председатель ВРУ / facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

      Депутаты будут совместно готовиться ко второму чтению законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Такой меморандум подписали все фракции и депутатские группы в Верховной Раде. Сам же документ, когда станет законом, заработает только в конце 2020 года.

      Про це розсказав голова Верховної Ради Дмитрій Разумков в ефірі "Свобода слова Савика Шустера" вечером 20 декабря.

      Читайте також:  Іноземці купіть максимально дорогого, - експерт з переваги майна ринкових земель в Україні

      Сьогодні є понімання між різними політичними силами у парламенті: підписані меморандуми всі фракції та депутатські групи, де досягнуті ті договори, в рамках яких ми будемо працювати над підготовкою цього важливого важливого закону, про котрого вдруге читання,
      - сказав Разумков.

      Спикер Раді відметил: "За результатами прийняття ринке землі - це не може бути швидким процесом". Председатель Ради об'ємнив, що потрібно зробити ще кілька важливих шагів. У приватності він використав цей, що далі:

      • Привести в порядок реестри.
      • Защитити владельців землі від рейдерства.
      • Разобраться з державною землею, яка "ображає іногда за корупційними механізмами".

      Ми говоримо про прийняття цього закону, але це не важливо, що після його прийняття він начне працювати. Він начнет працювати в конце 2020 року. Надо доработать еще много реформ. На це відведено час,
      - подітожила глава ВРУ.

      Скандал вокруг закону про ринке землі: головне

      • 13 листопада ВРУ в першому чтені прийняв законопроект 2178-10 від "Слуги народу" про продаж земель сільськогосподарського призначення.
      • 17 декабря, накануне второго чтенія, під Радой відбулися кілька акцій протесту.
      • За час митинги продемонстрували стільникові демонстранти з поліцією, поліція затримала 26 людини.
      • 18 декабря депутати ссорилися і толкалися при обсужденіях поправок до законів про земле. 

      Що міняє закон про ринке землі? Наразі проект закону, піддержаний Радою в перших чтеніях, відзначає закупівлю покупок і продаж земель сільськогосподарського господарства. Однак заробітчастий ринок таких земель з 1 жовтня 2020 року. Документ також затримує покупку земельних компаній, в яких є бенефіціар - іностранц (однако цей запрет діє лише до 1 січня 2024 року).

      рынок земли
      Найчастіше великі українці не підтримують ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Заметим, що Україна - одна з цілих шести чужих країн, де нельзя продає землю сільськогосподарського призначення.

      ринок
      Страни, в яких нельзя продавати землю / Інфографіка 24 каналу

      Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск: эксперты выбрали финалисток
      20 декабря
      568
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Мораторий на продажу земли Законодательство Дмитрий Разумков Верховная Рада Рынок земли Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:30 Нападение на штаб ФСБ в Москве: путинская система власти прогнила
      Іван Яковина 61
      сегодня , 00:47 Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет подавать жалобу в ГБР
      Катерина Петренко 33
      20 декабря , 22:30 Главные новости 20 декабря: Соглашение о транзите газа с Россией и закрытие игорных заведений
      Северин Трач 188
      20 декабря , 21:00 Новий заробіток Медведчука: як кум Путіна заробляє на транзиті вугілля в Європу
      Сергій Лещенко 96
      20 декабря , 20:30 Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту
      Віталій Шабунін 42
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук