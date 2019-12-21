Фракции договорились по закону о рынке земли, – Разумков

Депутаты будут совместно готовиться ко второму чтению законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Такой меморандум подписали все фракции и депутатские группы в Верховной Раде. Сам же документ, когда станет законом, заработает только в конце 2020 года.

Про це розсказав голова Верховної Ради Дмитрій Разумков в ефірі "Свобода слова Савика Шустера" вечером 20 декабря.

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Сьогодні є понімання між різними політичними силами у парламенті: підписані меморандуми всі фракції та депутатські групи, де досягнуті ті договори, в рамках яких ми будемо працювати над підготовкою цього важливого важливого закону, про котрого вдруге читання,

- сказав Разумков.

Спикер Раді відметил: "За результатами прийняття ринке землі - це не може бути швидким процесом". Председатель Ради об'ємнив, що потрібно зробити ще кілька важливих шагів. У приватності він використав цей, що далі:

Привести в порядок реестри.

Защитити владельців землі від рейдерства.

Разобраться з державною землею, яка "ображає іногда за корупційними механізмами".

Ми говоримо про прийняття цього закону, але це не важливо, що після його прийняття він начне працювати. Він начнет працювати в конце 2020 року. Надо доработать еще много реформ. На це відведено час,

- подітожила глава ВРУ.

Скандал вокруг закону про ринке землі: головне

13 листопада ВРУ в першому чтені прийняв законопроект 2178-10 від "Слуги народу" про продаж земель сільськогосподарського призначення.

17 декабря, накануне второго чтенія, під Радой відбулися кілька акцій протесту.

За час митинги продемонстрували стільникові демонстранти з поліцією, поліція затримала 26 людини.

18 декабря депутати ссорилися і толкалися при обсужденіях поправок до законів про земле.

Що міняє закон про ринке землі? Наразі проект закону, піддержаний Радою в перших чтеніях, відзначає закупівлю покупок і продаж земель сільськогосподарського господарства. Однак заробітчастий ринок таких земель з 1 жовтня 2020 року. Документ також затримує покупку земельних компаній, в яких є бенефіціар - іностранц (однако цей запрет діє лише до 1 січня 2024 року).



Найчастіше великі українці не підтримують ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Заметим, що Україна - одна з цілих шести чужих країн, де нельзя продає землю сільськогосподарського призначення.