Фракції домовилися щодо закону про ринок землі, – Разумков

Депутати будуть спільно готуватися до другого читання законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Такий меморандум підписали усі фракції та депутатські групи у Верховній Раді. Сам же документ, коли стане законом, запрацює лише в кінці 2020 року.

Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" увечері 20 грудня.

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Сьогодні є порозуміння між різними політичними силами в парламенті: підписаний меморандум всіма фракціями й депутатськими групами, де досягнуті ті домовленості, в рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання,

– сказав Разумков.

Спікер Ради наголосив: "З приводу прийняття ринку землі – це не може бути швидким процесом". Голова Ради пояснив, що треба зробити ще кілька важливих кроків. Зокрема, він згадав про те, що треба:

Привести до ладу реєстри.

Захистити власників землі від рейдерства.

Розібратися з державною землею, яку "обробляють іноді за корупційними механізмами".

Ми говоримо про прийняття цього закону, але це не означає, що після його прийняття він почне працювати. Він почне працювати лише наприкінці 2020 року. Треба допрацювати ще багато реформ. На це відведено час,

– підсумував голова ВРУ.

Скандал навколо закону про ринок землі: головне

13 листопада ВРУ у першому читанні прийняла законопроєкт 2178-10 від "Слуги народу" про продаж землі сільськогосподарського призначення.

17 грудня, напередодні другого читання, під Радою відбувалися кількатисячні акції протесту.

Під час мітингу відбулися сутички демонстрантів із поліцією, поліція затримала 26 людей.

18 грудня депутати сварилися і штовхалися під час обговорення поправок до законопроєкту про землю.

Що змінює закон про ринок землі? Наразі проєкт закону, підтриманий Радою у першому читанні, скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Однак запрацює ринок такої землі з 1 жовтня 2020 року. Документ також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець (однак ця заборона діє лише до 1 січня 2024 року).



Наразі більшість українців не підтримують ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що Україна – одна із лише шести країн у світі, де не можна продавати землю сільськогосподарського призначення.



Країни, у яких не можна продавати землю / Інфографіка 24 каналу