Соответствующее решение было принято на собрании депутатов 28 марта. Об этом сообщили на официальной странице горсовета.

Обратите внимание Депутат от ОПЗЖ помог россиянам войти в Изюм, – представитель горсовета

Фракции ОПЗЖ в Одесском горсовете больше нет. 100 процентов депутатов покинули ряды политсилы,

– говорится в сообщении.

10 экс-депутатов ОПЗЖ вошли в состав депутатской группы "За жизнь и мир". Это, например, Виталий Саутенков, Роман Сенык, Виктор Баранский, Игорь Батраков, Иван Демченко, Александр Эдельман, Алексей Еремица, Владимир Корниенко, Сергей Узунов и Дина Яценко.