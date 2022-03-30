Відповідне рішення ухвалили на зборах депутатів 28 березня. Про це повідомили на офіційній сторінці міськради.

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Фракції ОПЗЖ в Одеській міськраді більше не існує. 100 відсотків депутатів залишили лави політсили,

– мовиться в повідомленні.

10 ексдепутатів ОПЗЖ увійшли до складу депутатської групи "За життя і світ". Це, зокрема, Віталій Саутенков, Роман Сеник, Віктор Баранський, Ігор Батраков, Іван Демченко, Олександр Едельман, Олексій Єремиця, Володимир Корнієнко, Сергій Узунов та Діна Яценко.

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