Представник міськради Ізюма Максим Стрельник назвав ім'я зрадника. Мовиться про депутата Анатолія Фомічевського.

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У суботу, 26 березня, почали надходити дані про те, що в Ізюм заходять російські окупанти. Як виявилося, їх провів та показав незахищений шлях до міста державний зрадник – Анатолій Фомічевський. Саме через нього окупанти змогли непомітно зайти до міста, але ЗСУ не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм,

– заявив Стрельник.

Через зрадників Ізюм опинився у цілковитій блокаді. До нього неможливо доставити гуманітарну допомогу.

У місті залишились близько 20 тисяч людей. Єдиною надією для них є наша армія.

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