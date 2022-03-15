Украинские беженцы во Франции могут устроиться на работу. Местный бизнес ищет решение, которое поможет им в поиске места трудоустройства.

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Работа для Украинцев во Франции

Палата торговли и бизнеса Парижа (CCI) анонсировала инициативу для помощи в поиске работы украинским беженцам, покинувшим дома из-за войны. Ее цель – быстрая связь беженцев с работодателями, которые ищут людей с определенными квалификациями.

Палата уже обратилась в 250 парижских компаний и пригласила их присоединиться к проекту.

Учитывая сложную ситуацию украинских беженцев, мы обязаны предложить им инструменты для выхода на рынок труда, привлекая парижские компании,

– отметили в CCI.

Согласно последним данным, после нападения России на Украину во Францию ​​прибыло 10 тысяч украинских беженцев.

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