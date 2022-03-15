Українські біженці у Франції зможуть влаштуватися на роботу. Місцевий бізнес шукає рішення, яке допоможе їм в пошуку місця працевлаштування.

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Робота для Українців у Франції

Палата торгівлі та бізнесу Парижа (CCI) анонсувала ініціативу для допомоги у пошуку роботи українським біженцям, які залишили домівки через війну. Її мета – швидкий зв'язок біженців з роботодавцями, які шукають людей з певними кваліфікаціями.

Палата вже звернулася до 250 паризьких компаній та запросила їх долучитися до проєкту.

З огляду на складну ситуацію українських біженців ми зобов’язані запропонувати їм інструменти для виходу на ринок праці, залучаючи паризькі компанії,

– зазначили у CCI.

Згідно з останніми даними, після нападу Росії на Україну у Францію прибуло 10 тисяч українських біженців.

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