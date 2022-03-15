Чоловік покинув Дамаск у 2014 році з метою знайти мир зі своєю дружиною-українкою у Миколаєві.

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Лікар втік від війни у Сирії в Україну

Зараз Оссама Ярі в Обласній офтальмологічній лікарні лікує дітей, які постраждали від російських бомбардувань. Йому необхідно виконувати свої обов'язки та допомагати пацієнтам попри безперервні обстріли російських загарбників.

Сирія та Україна зараз у схожих ситуаціях. Війна – це найгірше, що можна уявити,

– наголосив лікар Оссама Ярі.

Він розповів, що кількома днями раніше у котельню, яка розташована поруч з медустановою, потрапив снаряд окупантів. Лікар також сказав наступне: "Я не міг у це повірити. Ми жили тут мирно. Що роблять росіяни? Від чого нас намагаються врятувати? Від себе?". Водночас лікар відмовився коментувати дії влади держави-агресора.

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