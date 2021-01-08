Больше 4 тысяч лет во Франции археологи обнаружили древний некрополь – фото
Во французском регионе Бретань археологи обнаружили погребальный комплекс из 50 гробниц бронзового века. Большинство захоронений датированы периодом с 2000 до 1600 лет до нашей эры.
Погребальный комплекс нашли во время раскопок на месте будущего строительства в муниципалитете Плугонвелен. Интересно, что ранее сотрудники Национального института археологических исследований уже находили в этой местности древние могилы. Об этом сообщает The History Blog.
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Что известно о захоронении
- Во время раскопок археологи нашли 55 захоронений.
- Среди них есть деревянные гробницы, пирамиды из камней, каменные гробницы с крышками из плит.
- Также ученые обнаружили одно захоронение в кувшине. По мнению историков, таким способом могли похоронить младенца.
- Все гробницы сохранились в хорошем состоянии.
- Известно, что камни для них добывали в этой же местности.
- Содержимое могил за несколько тысяч лет превратилось в прах. Только в одной из каменных гробниц обнаружили останки скелета.
- Под гробницами нашли слой морского песка, который вероятно использовали в ритуальных целях.
Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog
Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog
Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog
Могилы упорядочены
Особенностью погребального комплекса является то, что гробницы чередуются с пустыми местами. Историки предполагают, что там был благоустроен некрополь, в котором хоронили людей с родственными или общественными связями.
Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog
Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog
Как будут определять даты захоронений
- Точные даты захоронения установить будет сложно, поскольку погребальные атрибуты не сохранились.
- Поэтому археологи собираются сравнивать расположение и типологию захоронений с другими некрополями бронзового века.
- Также на анализ ДНК передадут найденные останки.
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