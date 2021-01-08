Во французском регионе Бретань археологи обнаружили погребальный комплекс из 50 гробниц бронзового века. Большинство захоронений датированы периодом с 2000 до 1600 лет до нашей эры.

Погребальный комплекс нашли во время раскопок на месте будущего строительства в муниципалитете Плугонвелен. Интересно, что ранее сотрудники Национального института археологических исследований уже находили в этой местности древние могилы. Об этом сообщает The History Blog.

Читайте также Загадочная находка в Антарктиде: какому существу принадлежит странный скелет – фото, видео

Что известно о захоронении

Во время раскопок археологи нашли 55 захоронений.

Среди них есть деревянные гробницы, пирамиды из камней, каменные гробницы с крышками из плит.

Также ученые обнаружили одно захоронение в кувшине. По мнению историков, таким способом могли похоронить младенца.

Все гробницы сохранились в хорошем состоянии.

Известно, что камни для них добывали в этой же местности.

Содержимое могил за несколько тысяч лет превратилось в прах. Только в одной из каменных гробниц обнаружили останки скелета.

Под гробницами нашли слой морского песка, который вероятно использовали в ритуальных целях.



Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog



Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog



Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog

Могилы упорядочены

Особенностью погребального комплекса является то, что гробницы чередуются с пустыми местами. Историки предполагают, что там был благоустроен некрополь, в котором хоронили людей с родственными или общественными связями.



Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog



Во Франции археологи обнаружили древний некрополь / Фото The History Blog

Как будут определять даты захоронений