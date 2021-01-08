Понад 4 тисячі років: у Франції археологи виявили стародавній некрополь – фото
У французькому регіоні Бретань археологи виявили поховальний комплекс із 50 гробниць бронзового століття. Більшість поховань датовані періодом з 2000 до 1600 років до нашої ери.
Поховальний комплекс знайшли під час розкопок на місці майбутнього будівництва у муніципалітеті Плугонвелен. Цікаво, що раніше співробітники Національного інституту археологічних досліджень вже знаходили в цій місцевості давні могили. Про це повідомляє The History Blog.
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Що відомо про поховання
- Під час розкопок археологи знайшли 55 поховань.
- Серед них є дерев'яні гробниці, піраміди з каменів, кам'яні гробниці з кришками з плит.
- Також науковці виявили одне поховання у глечику. На думку істориків, таким способом могли поховати немовля.
- Усі гробниці збереглися у хорошому стані.
- Відомо, що камені для них видобували в цій же місцевості.
- Вміст могил за кілька тисяч років перетворився на прах. Лише в одній з кам'яних гробниць виявили рештки скелета.
- Під гробницями знайшли шар морського піску, який ймовірно використовували у ритуальних цілях.
У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog
У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog
У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog
Могили упорядковані
Особливістю похоронного комплексу є те, що гробниці чергуються з порожніми місцями. Історики припускають, що там був упорядкований некрополь, в яких ховали людей з родинними або громадськими зв'язками.
У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog
У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog
Як визначатимуть дати поховань
- Точні дати поховання встановити буде складно, оскільки похоронні атрибути не збереглися.
- Тож археологи збираються порівнювати розташування та типологію поховань з іншими некрополями бронзового століття.
- Також на аналіз ДНК передадуть знайдені останки.
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