У французькому регіоні Бретань археологи виявили поховальний комплекс із 50 гробниць бронзового століття. Більшість поховань датовані періодом з 2000 до 1600 років до нашої ери.

Поховальний комплекс знайшли під час розкопок на місці майбутнього будівництва у муніципалітеті Плугонвелен. Цікаво, що раніше співробітники Національного інституту археологічних досліджень вже знаходили в цій місцевості давні могили. Про це повідомляє The History Blog.

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Що відомо про поховання

Під час розкопок археологи знайшли 55 поховань.

Серед них є дерев'яні гробниці, піраміди з каменів, кам'яні гробниці з кришками з плит.

Також науковці виявили одне поховання у глечику. На думку істориків, таким способом могли поховати немовля.

Усі гробниці збереглися у хорошому стані.

Відомо, що камені для них видобували в цій же місцевості.

Вміст могил за кілька тисяч років перетворився на прах. Лише в одній з кам'яних гробниць виявили рештки скелета.

Під гробницями знайшли шар морського піску, який ймовірно використовували у ритуальних цілях.



У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog



У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog



У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog

Могили упорядковані

Особливістю похоронного комплексу є те, що гробниці чергуються з порожніми місцями. Історики припускають, що там був упорядкований некрополь, в яких ховали людей з родинними або громадськими зв'язками.



У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog



У Франції археологи виявили стародавній некрополь / Фото The History Blog

Як визначатимуть дати поховань