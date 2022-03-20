Об этом говорится в письме к министру вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Его направили депутаты Жюльен Обер, Бернар Були, Клод де Гане и Лоуренс Трастур-Иснар.

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Во Франции обеспокоились недостаточным количеством боеприпасов

Депутаты подчеркнули, что Франция явно не готова к большому конфликту. Они спросили Парли, какие меры она предприняла, чтобы подготовить армию. По мнению депутатов, из-за войны в Украине их государству уже сейчас нужно готовиться к долгосрочному конфликту.

Вы должны знать, как переходить с мирного времени на военное, мы этого не делали 75 лет,

– отметил председатель комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон.

Он отметил, что во Франции не хватит боеприпасов для очень продолжительного конфликта. В то же время президент Эммануэль Макрон дал старт резкому увеличению расходов на оборону. В этом году бюджет французских вооруженных сил вырос до 40,9 миллиарда евро.