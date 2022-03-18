Об этом глава Франции сообщил, излагая свою предвыборную программу в преддверии президентских выборов, которые пройдут в следующем месяце.
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Война, начатая президентом Путиным, вносит ясность, и создает у наших границ и на нашей европейской земле необычную угрозу, дающую стратегическое разъяснение НАТО,
– сказал Эммануэль Макрон.
"Тем не менее, я продолжаю думать, что нам нужно перестроить новый европейский порядок безопасности, что сегодняшняя война в Украине делает это еще более необходимым", – добавил глава французского государства.
Напомним, в 2019 году президент Франции подчеркнул, что Европе пора "проснуться" и активизировать свою деятельность в области обороны и безопасности из-за краха стратегического сотрудничества США и ЕС в рамках НАТО.
Что говорил Макрон о вероятности большой войны: видео