Во Франции усилили карантин. Впрочем, не во всей стране, а только в части регионов.

Новые ограничения будут действовать с субботы, 2 января. Об этом пишет портал Franceinfo.

Ранее Комендантский час во Франции: власти введут новые ограничения в регионах

Детали

Так, комендантский час усиливают в 15 департаментах, где уровень распространения коронавируса высокий. Ранее комендантский час по всей стране действовал с 20:00.

Отныне в этих регионах он будет начинаться с 18:00. Новые ограничения вводятся в таких департаментах:

Верхние Альпы,

Приморские Альпы,

Арденны,

Ду,

Юра,

Марна,

Верхняя Марна и других.

В правительстве отметили, что список регионов могут расширить, если ситуация в стране будет ухудшаться.

Комендантский час во Франции: что известно