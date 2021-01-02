Во Франции частично усилили карантин: в каких регионах
Во Франции усилили карантин. Впрочем, не во всей стране, а только в части регионов.
Новые ограничения будут действовать с субботы, 2 января. Об этом пишет портал Franceinfo.
Ранее Комендантский час во Франции: власти введут новые ограничения в регионах
Детали
Так, комендантский час усиливают в 15 департаментах, где уровень распространения коронавируса высокий. Ранее комендантский час по всей стране действовал с 20:00.
Отныне в этих регионах он будет начинаться с 18:00. Новые ограничения вводятся в таких департаментах:
- Верхние Альпы,
- Приморские Альпы,
- Арденны,
- Ду,
- Юра,
- Марна,
- Верхняя Марна и других.
В правительстве отметили, что список регионов могут расширить, если ситуация в стране будет ухудшаться.
Комендантский час во Франции: что известно
- С середины декабря во Франции вместо карантина ввели комендантский час. Он действовал с 20:00 до 6:00.
- Новые меры не будут касаться Парижа, Лиона, Марселя.
- В случае нарушения комендантского часа грозит штраф в размере 135 евро.
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