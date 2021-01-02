У Франції посилили карантин. Втім, не у всій країні, а лише в частині регіонів.

Нові обмеження діятимуть від суботи, 2 січня. Про це пише портал Franceinfo.

Раніше Комендантська година у Франції: влада введе нові обмеження в регіонах

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Так, комендантську годину посилюють у 15 департаментах, де рівень поширення коронавірусу найвищий. Раніше комендантська година у всій країні діяла з 20:00.

Відтепер у цих регіонах вона буде починатися з 18:00. Нові обмеження вводяться у таких департаментах:

Верхні Альпи,

Приморські Альпи,

Арденни,

Ду,

Юра,

Марна,

Верхня Марна і інших.

В уряді зазначили, що список регіонів можуть розширити, якщо ситуація у країні погіршуватиметься.

Комендантська година у Франції: що відомо