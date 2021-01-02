У Франції частково посилили карантин: у яких регіонах
У Франції посилили карантин. Втім, не у всій країні, а лише в частині регіонів.
Нові обмеження діятимуть від суботи, 2 січня. Про це пише портал Franceinfo.
Раніше Комендантська година у Франції: влада введе нові обмеження в регіонах
Деталі
Так, комендантську годину посилюють у 15 департаментах, де рівень поширення коронавірусу найвищий. Раніше комендантська година у всій країні діяла з 20:00.
Відтепер у цих регіонах вона буде починатися з 18:00. Нові обмеження вводяться у таких департаментах:
- Верхні Альпи,
- Приморські Альпи,
- Арденни,
- Ду,
- Юра,
- Марна,
- Верхня Марна і інших.
В уряді зазначили, що список регіонів можуть розширити, якщо ситуація у країні погіршуватиметься.
Комендантська година у Франції: що відомо
- З середини грудня у Франції замість карантину ввели комендантську годину. Вона діяла з 20:00 до 6:00.
- Нові заходи не стосуватимуться Парижа, Ліону, Марселя.
- У разі порушення комендантської години загрожує штраф у розмірі 135 євро.
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