Свою историю черниговчанка Марина Блакитная рассказала журналистам. Женщина три недели просидела под обстрелами в городе.

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Район в центральной части Чернигова, где она жила, российские военные обстреливали авиабомбами, кассетными снарядами, там погибали мирные люди. Женщина решила, что нужно спасаться и уезжать из города. Убежище она нашла во Франции.

Там ее приняли потомки Моисея Шамбона – француза, который в начале 20 века жил в Чернигове и преподавал французский язык. Когда в городе появились русские большевики – начались ограбления, расстрелы и пытки – семья с четырьмя детьми вынуждена была бежать.



Француз Мойсей Шамбон / Фото Суспильного



Семья Мойсея Шамбона / Фото Суспильного

Состоятельная интеллигентная семья Шамбон оставила в Чернигове все – усадьбу с домом, имуществом, друзей. Взяли документы, деньги и семейный альбом. В январе 1921 года на пароходе через Одессу и Константинополь многодетная семья вернулась во Францию. В Париже Шамбон работал в министерстве финансов.

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Сейчас женщина находится в городе Гренобль, там ее приняла Изабель Кома – правнучка Моисея Шамбона. Она рассказала, что поначалу не могла поверить, что Россия начала войну против Украины. Им это казалось чем-то невероятным. Семья Изабель решила приютить в своем доме несколько украинских беженцев.

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