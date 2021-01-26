Хорошая альтернатива: во Франции из ночных клубов предлагают сделать центры вакцинации COVID-19
В Франци могут трансформировать ночные клубы в центры вакцинации против СOVID-19. По всей стране таких заведений, которые можно перепрофилировать, есть около 1,6 тысячи.
Источник: BFM TV
Президент Национального профсоюза дискотек и мест отдыха Патрик Мальваес считает, что подобное преобразование позволит ускорить темпы вакцинации.
Читайте также Из-за новых видов коронавируса во Франции могут ввести третий локдаун: детали
Трансформация является хорошей альтернативой для владельцев ночных клубов
Единственным возможным преобразованием, и я не шучу, является превращение ночных клубов в центры вакцинации. Однако мы понимаем, что к нам все равно будут обращаться за помощью. Мы бы помогали с большим удовольствием,
– сказал Мальваес.
Он также отметил, что ночные клубы представляют одну из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 сфер деятельности. Во Франции эти заведения закрыты еще с марта 2020 года.
Коронавирус во Франции: что известно
- По состоянию на 26 января в стране зафиксировали свыше 3 миллионов случаев заражения COVID-19.
- Победить смертельную болезнь удалось более 217 тысячам пациентов. От инфекции умерли более 73 тысяч человек.
- Во Франции с 24 января 2021 года усилили карантин. Все иностранцы, желающие пересечь границу страны, должны иметь отрицательный результат анализа на коронавирус.
Поделиться новостью