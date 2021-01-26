В Франци могут трансформировать ночные клубы в центры вакцинации против СOVID-19. По всей стране таких заведений, которые можно перепрофилировать, есть около 1,6 тысячи.

Источник: BFM TV

Президент Национального профсоюза дискотек и мест отдыха Патрик Мальваес считает, что подобное преобразование позволит ускорить темпы вакцинации.

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Трансформация является хорошей альтернативой для владельцев ночных клубов

Единственным возможным преобразованием, и я не шучу, является превращение ночных клубов в центры вакцинации. Однако мы понимаем, что к нам все равно будут обращаться за помощью. Мы бы помогали с большим удовольствием,

– сказал Мальваес.

Он также отметил, что ночные клубы представляют одну из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 сфер деятельности. Во Франции эти заведения закрыты еще с марта 2020 года.

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