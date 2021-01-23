ЕС не станет исключением: Франция потребует ПЦР-тест для въезда в страну
Правительство Франции объявило, что с 24 января все иностранцы, которые желают пересечь границу страны, должны иметь отрицательный результат анализа на COVID-19. Не станут исключением даже те, кто путешествуют из стран ЕС.
ПЦР-тест нужно сдать не ранее чем за 72 часа до поездки. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.
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Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Единственными, на кого не будет распространяться нововведение, будут перевозчики и пограничные рабочие.
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже предупредил об этом решении коллег из Европейского союза.
Ситуация с COVID-19 во Франции: кратко
- По состоянию на 23 января 2021 года в стране зафиксировали более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом.
- Смертельная болезнь унесла жизни более 72 тысяч граждан.
- Франция входит в десятку наиболее пострадавших от COVID-19 стран мира.
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