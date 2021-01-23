Уряд Франції оголосив, що з 24 січня усі іноземці, які бажають перетнути кордон країни, повинні мати негативний результат аналізу на COVID-19. Не стануть винятком навіть ті, хто подорожують з країн ЄС.

ПЛР-тест потрібно здати не раніше ніж за 72 години до поїздки. Про це пише The Guardian, посилаючись на заяву Єлисейського палацу.

Читайте також Дружина президента Франції перехворіла на COVID-19

Контроль за дотриманням правил здійснюватиметься як в аеропортах, так і в портах. Єдиними, на кого не поширюватиметься нововведення, будуть перевізники та прикордонні робітники.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон вже попередив про це рішення колег з Європейського союзу.

Зверніть увагу! З 16 січня 2021 року у Франції запроваджена посилена комендантська година. Вона діє з 18:00 до 06:00.

Ситуація з COVID-19 у Франції: коротко