ЄС не стане винятком: Франція вимагатиме ПЛР-тест для в'їзду в країну
Уряд Франції оголосив, що з 24 січня усі іноземці, які бажають перетнути кордон країни, повинні мати негативний результат аналізу на COVID-19. Не стануть винятком навіть ті, хто подорожують з країн ЄС.
ПЛР-тест потрібно здати не раніше ніж за 72 години до поїздки. Про це пише The Guardian, посилаючись на заяву Єлисейського палацу.
Читайте також Дружина президента Франції перехворіла на COVID-19
Контроль за дотриманням правил здійснюватиметься як в аеропортах, так і в портах. Єдиними, на кого не поширюватиметься нововведення, будуть перевізники та прикордонні робітники.
Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон вже попередив про це рішення колег з Європейського союзу.
Ситуація з COVID-19 у Франції: коротко
- Станом на 23 січня 2021 року в країні зафіксували понад 3 мільйони випадків зараження коронавірусом.
- Смертельна хвороба забрала життя понад 72 тисяч громадян.
- Франція входить до десятки найбільш постраждалих від COVID-19 країн світу.
Поділитися новиною