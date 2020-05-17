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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Во Франции очередное ослабление карантина: открыли пляжи и доступ к водоемам

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Во Франции открыли пляжи и доступ к водоемам
У Франції відкрили пляжі та доступ до водойм / connexionfrance.com

В пределах ослабления карантина во Франции разрешили посещать пляжи и открыли доступ к водоемам. Однако рестораны все еще закрыты.

У Франції зробили чергові кроки у реалізації національної стратегії поступового виходу з карантину, пише Windsor Star.

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Зокрема, дозволили відкрити пляжі та надати людям доступ до водойм. Відповідні накази підписав міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

Видали 290 наказів про дозвіл доступу до пляжів, озер та водойм. Це погодили водночас з вимогами ретельно відстежувати ситуацію й дотримуватися санітарних правил,
– заявив Кастанер.

Людям дозволили плавати, рибалити та займатися серфінгом, дотримуючись соціальної дистанції. Однак годинами засмагати наразі заборонено.

До слова, з 11 травня у Франції почалося послаблення карантину.

Що передбачає національна стратегія пом’якшення карантину

  • Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, перукарні, заклади органів влади, невеликі музеї, а також бібліотеки.
  • Громадянам дозволили вільно пересуватися.
  • Водночас до кінця травня діє заборона на роботу ресторанів і барів, виставкових центрів, проведення публічних релігійних обрядів.
  • Крім того, уряд забезпечив населення захисними масками. Їх обов’язково потрібно одягати у громадському транспорті.

Зверніть увагу! Станом на 17 травня у Франції зафіксували понад 179 тисяч випадків коронавірусу. Від недуги померли понад 27 тисяч хворих, одужати вдалося 61 тисячі.

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Франции
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