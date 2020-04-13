Какие страны Европы ослабляют карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень

Пик коронавируса в некоторых странах Европы уже прошел и каждый день там фиксируют все меньше новых случаев заболевания. Поэтому первыми об ослаблении карантина заговорили Австрия и Норвегия, впоследствии к ним присоединились Чехия и Дания. Какие еще страны Европы готовы ослабить жесткие ограничения – читайте в материале 24 канала.

Австрия

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц еще 6 апреля объявил, что смягчение карантинных мер в стране начнется с 14 апреля.

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Следовательно, при условии сохранения необходимых мер, работу смогут начать:

небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров;

специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые товары.

Уже с 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Однако окончательное решение по этому примут в конце апреля. Зато школы будут закрыты по меньшей мере до середины мая, а все массовые мероприятия отменены до конца июня.

По состоянию на 13 апреля в Австрии коронавирусом заболели 13 818 человек, из них 337 умерли, еще 6 604 выздоровели.

До 1 мая в Австрии также продлили ограничения на передвижение: сейчас жители страны могут покинуть дома только для выхода на работу, похода за продуктами, помощи другим людям, или для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе.



Ослабление карантина в Австрии начнется с 14 апреля / Фото Unsplash

Норвегия

А вот в Норвегии учебные заведения откроют с конца апреля, гражданам можно будет выезжать на загородные дачи. Норвежцы смогут ходить в горы на ночевку в домиках с 20 апреля.

С 27 апреля могут заработать парикмахерские и салоны красоты, но только в том случае, если они будут отвечать требованиям мер инфекционного контроля.

Работникам следует продолжить дистанционную работу из дома, а норвежцам следует привыкать к мерам против распространения вируса на длительное время,

– сказала премьер Норвегии Эрна Солберг.

Крупные спортивные и культурные мероприятия, такие как фестивали, будут запрещены до 15 июня.

По состоянию на 13 апреля в Норвегии коронавирусом заболели 6 527 человек, из них 131 человек умер, еще 32 больных выздоровели.

Дания

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что постепенное снятие ограничений может начаться после Пасхи, при условии стабильных показателей заболеваемости. Она сообщила, что детские сады и начальные школы возобновят работу уже с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая.

Однако закрытыми остаются:

бары и рестораны;

дискотеки и клубы;

парикмахерские;

массажные салоны;

торговые центры.

Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.

Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще много месяцев с большим количеством ограничений,

– заявила Фредериксен.

По состоянию на 13 апреля в Дании коронавирусом заболели 6 318 человек, из них 285 человек умерли, еще 2 235 больных выздоровели.



Дания ослабляет карантин после Пасхи / Фото Tripadvisor

Чехия

Чехия сняла часть карантинных ограничений еще 9 апреля. Именно с того дня жителям страны разрешили заниматься неконтактными видами спорта, например, гольфом и теннисом.

Также к работе вернулись и ряд магазинов, в частности те, которые занимаются продажей хозяйственных товаров, товаров для различных хобби и мастерские по ремонту велосипедов. Одновременно с открытием ужесточаются гигиенические правила для продавцов. Минимальное расстояние между клиентами должно составлять 2 метра, а на входе должны быть дезинфицирующие средства и одноразовые перчатки.

По состоянию на 13 апреля в Чехии коронавирусом заболели 5 991 человек, из них 139 человек умерли, еще 467 выздоровели.

Греция

О выходе из карантина заговорила и Греция. Там правительство планирует выходить из карантина поэтапно и только при условии, что уровень распространения коронавируса будет снижаться. Планируется, что ограничения начнут отменять 10 мая и могут завершить уже в июле.

В Греции планируют отменить ограничения на передвижение. Однако на начальном этапе отмена не коснется уязвимых групп. Кроме того, для открытия коммерческих магазинов, ресторанов, баров и других предприятий установят разные временные рамки. Открытие торговых центров, кафе, ресторанов и ночных клубов не состоится на начальном этапе.

По состоянию на 13 апреля в Греции коронавирусом заболели 2 114 человек, из них 98 человек умерли, еще 269 выздоровели.

Ограничения на поездки снимут после середины июня или в начале июля.



Ограничения в Греции начнут отменять 10 мая / Фото Tripadvisor

Испания

Однако ослабляют карантин и те страны, которые занимают первые строчки антирейтинга по количеству больных коронавирусом. Среди них, к примеру, Испания. Там количество больных COVID-19 превышает 160 тысяч человек. Но власти Испании решили ослабить карантинные меры.

В стране планируют снять ограничения на передвижение и сферу обслуживания.

Я хочу, чтобы вы меня поняли. Мы даже не вступаем во вторую фазу. Тревога есть, а это значит, что общая изоляция также продолжится,

– отметил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По словам Санчеса, снятие мер будет постепенным и не помешает совместной борьбе с коронавирусом в стране.

По состоянию на 13 апреля в Испании коронавирусом заболели 169 496 человек, из них 17 489 человек умерли, еще 64 727 выздоровели.

Позиция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призывает не ослаблять карантинные меры слишком рано.

Это похоже на то, как быть больным: если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями,

– заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он отметил, что у ВОЗ нет общих рекомендаций для стран и регионов по ослаблению карантина.

Ведущий эпидемиолог из Китая Чжун Наньшань сообщил, если приняты жесткие меры, то эпидемия пойдет на спад. Также он добавил, что сейчас меры правительства играют очень важную роль.



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