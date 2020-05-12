Первая страна в мире: Чехия позволила не носить защитные маски на улице

Правительство Чехии продолжает ослаблять введенный из-за коронавируса карантин. С 25 мая в открытых общественных местах позволили не носить защитную маску. Закрытых помещений нововведение не касается.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что маски все еще понадобятся для закрытых помещений, где есть скопление людей, сообщает Expats.cz.

Ранее Чехия ослабляет карантин и частично открывает международное сообщение

Маску нужно будет носить в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, кинотеатрах, театрах и других помещениях. Также пользоваться защитными масками нужно во время массовых мероприятий на свежем воздухе.

В цнлом требование об обязательном ношение масок закончится только тогда, когда распространение коронавируса будет полностью прекращено.

О других послабления в Чехии

В то же время правительство продолжило мероприятия по социальной дистанции. Людям рекомендуют на улице держаться на дистанции двух метров от других лиц.

С 25 мая в Чехии откроют рестораны, бары и зоопарки.

Что известно о коронавирус в Чехии

В последнее время в Чехии ежедневно регистрируют менее 100 новых заражений коронавирусом.

По состоянию на 12 мая известно о 8177 случаев заражения и 283 смерти.

24 апреля правительство отменило общенациональный карантин из-за COVID-19. Граждане страны уже могут свободно перемещаться по Чехии и даже выезжать за границу.

Срок действия чрезвычайного положения, введенного Чехией в связи с эпидемией, истекает 17 мая.

С 11 мая в стране открыли ТРЦ, рестораны, кинотеатры, и даже частично возобновили международное сообщение.

Интересно! Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах.