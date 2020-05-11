Чехия ослабляет карантин и частично открывает международное сообщение

Правительство Чехии приняло переход к следующему этапу отмены карантина. В частности, в стране откроют ТРЦ, рестораны, кинотеатры и даже частично возобновят международное сообщение.

11 мая в Чехии стартовал следующий этап смягчения карантина. Об этом сообщает Politico.

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торговые центры;

парикмахерские;

рестораны и пабы, которые имеют летние площадки;

кино, музеи и театры.

Также людям разрешили массовые мероприятия с участием не более 100 человек, включая спортивные тренировки и события, религиозные мероприятия, свадьбы. В то же время, в случае участия в таких мероприятиях люди обязаны носить маски, соблюдать дистанцию ​​и меры личной гигиены.

Восстановление международного пассажирского сообщения

В Чехии частично восстанавливается международное пассажирское сообщение. В частности, люди могут ездить на автобусах и поездах, правда, пока только в Германию, а затем – в Австрию. Компании могут восстановить авиарейсы в некоторые города Европы.

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