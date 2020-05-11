Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Чехия ослабляет карантин и частично открывает международное сообщение

- Читати новину українською
Чехия ослабляет карантин
Чехия ослабляет карантин / Unsplash

Правительство Чехии приняло переход к следующему этапу отмены карантина. В частности, в стране откроют ТРЦ, рестораны, кинотеатры и даже частично возобновят международное сообщение.

11 мая в Чехии стартовал следующий этап смягчения карантина. Об этом сообщает Politico.

Актуально Литва и Польша с 11 мая открыли границы: кому разрешили въезд

Что заработало в Чехии с 11 мая

  • торговые центры;
  • парикмахерские;
  • рестораны и пабы, которые имеют летние площадки;
  • кино, музеи и театры.

Также людям разрешили массовые мероприятия с участием не более 100 человек, включая спортивные тренировки и события, религиозные мероприятия, свадьбы. В то же время, в случае участия в таких мероприятиях люди обязаны носить маски, соблюдать дистанцию ​​и меры личной гигиены.

Восстановление международного пассажирского сообщения

В Чехии частично восстанавливается международное пассажирское сообщение. В частности, люди могут ездить на автобусах и поездах, правда, пока только в Германию, а затем – в Австрию. Компании могут восстановить авиарейсы в некоторые города Европы.

Коронавирус в Чехии: главное

  • Последние 10 дней в Чехии ежедневно регистрируют менее 100 новых заражений коронавирусом. По словам главного эпидемиолога, заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, если после этого послабления ежедневное количество случаев возрастет до 400 и более – ограничение восстановят.
  • Если же ситуация не изменится, следующий этап ослабления ограничений состоится 25 мая: откроются гостиницы, рестораны смогут принимать посетителей и внутри, позволят массовые мероприятия с участием до 500 человек.
  • Срок действия чрезвычайного положения, введенного Чехией в связи с эпидемией, истекает 17 мая.
Автор: Алена Захарова
Теги: Гостиницы Железная дорога Коронавирус COVID-19 Чехия
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости о коронавирусе 11 мая: вспышка после репетиции парада и ослабление карантина
сегодня , 21:40 Новости о коронавирусе 11 мая: вспышка после репетиции парада и ослабление карантина
Василь Денисюк
Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
сегодня , 17:30 Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
Михайло Макарук
Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
сегодня , 16:00 Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
Мирослав Маринович