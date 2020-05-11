Чехия ослабляет карантин и частично открывает международное сообщение
Правительство Чехии приняло переход к следующему этапу отмены карантина. В частности, в стране откроют ТРЦ, рестораны, кинотеатры и даже частично возобновят международное сообщение.
11 мая в Чехии стартовал следующий этап смягчения карантина. Об этом сообщает Politico.
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Что заработало в Чехии с 11 мая
- торговые центры;
- парикмахерские;
- рестораны и пабы, которые имеют летние площадки;
- кино, музеи и театры.
Также людям разрешили массовые мероприятия с участием не более 100 человек, включая спортивные тренировки и события, религиозные мероприятия, свадьбы. В то же время, в случае участия в таких мероприятиях люди обязаны носить маски, соблюдать дистанцию и меры личной гигиены.
Восстановление международного пассажирского сообщения
В Чехии частично восстанавливается международное пассажирское сообщение. В частности, люди могут ездить на автобусах и поездах, правда, пока только в Германию, а затем – в Австрию. Компании могут восстановить авиарейсы в некоторые города Европы.
Коронавирус в Чехии: главное
- Последние 10 дней в Чехии ежедневно регистрируют менее 100 новых заражений коронавирусом. По словам главного эпидемиолога, заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, если после этого послабления ежедневное количество случаев возрастет до 400 и более – ограничение восстановят.
- Если же ситуация не изменится, следующий этап ослабления ограничений состоится 25 мая: откроются гостиницы, рестораны смогут принимать посетителей и внутри, позволят массовые мероприятия с участием до 500 человек.
- Срок действия чрезвычайного положения, введенного Чехией в связи с эпидемией, истекает 17 мая.