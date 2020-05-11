Литва и Польша с 11 мая открыли границы: кому разрешили въезд
Литва и Польша решили открыть свои границы для работников, предпринимателей и студентов. Именно эти группы населения с 11 мая могут без проблем пересекать границу.
При в'їзді до країни потрібно показати прикордонникам документ, що підтверджує мету поїздки, повідомляє Delfi.
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Які документи потрібно надати прикордонникам
- документ щодо місця праці;
- бізнес-посвідчення;
- документ компанії;
- довідку з ВНЗ.
Після перевірки документів прикордонники вирішують, впустити людину на територію своєї країни чи ні. За домовленістю між Литвою і Польщею, цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію.
Крім того, на польсько-литовському кордоні у понеділок, 11 травня, запрацювала більша кількість КПП. Згідно з рішенням литовського уряду, від 11 травня всі іноземці можуть в'їхати до Литви, але лише поляки не будуть піддаватися карантину протягом 14 днів.
Які ще країни відкрили кордони
- Рішення відкрити кордони країни й скасувати низку інших обмежень влада Чехії ухвалила 24 квітня. Уряд зняв заборону на вільне пересування. Жителі країни можуть виїжджати за кордон для відпочинку.
- Уряди Латвії, Литви та Естонії вирішили з 15 травня відкрити внутрішні кордони між цими трьома країнами. Натомість громадяни, які прибуватимуть з інших країн, повинні будуть дотримуватися 14-денної ізоляції.
Більше про те, коли та які країни відкриють кордони – читайте у матеріалі 24 каналу.