Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони: кому дозволили в'їзд

Литва та Польща вирішили відкрити свої кордони для працівників, підприємців та студентів. Саме ці групи населення з 11 травня можуть без проблем перетинати кордон.

При в'їзді до країни потрібно показати прикордонникам документ, що підтверджує мету поїздки, повідомляє Delfi.

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Які документи потрібно надати прикордонникам

документ щодо місця праці;

бізнес-посвідчення;

документ компанії;

довідку з ВНЗ.

Після перевірки документів прикордонники вирішують, впустити людину на територію своєї країни чи ні. За домовленістю між Литвою і Польщею, цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію.

Крім того, на польсько-литовському кордоні 11 травня запрацювала більша кількість КПП. Згідно з рішенням литовського уряду, від 11 травня всі іноземці можуть в'їхати до Литви, але лише поляки не будуть підлягати карантину протягом 14 днів.

Які ще країни відкрили кордони

Рішення відкрити кордони країни й скасувати низку інших обмежень влада Чехії ухвалила 24 квітня. Уряд зняв заборону на вільне пересування. Жителі країни можуть виїжджати за кордон для відпочинку.

Уряди Латвії, Литви та Естонії вирішили з 15 травня відкрити внутрішні кордони між цими трьома країнами. Натомість громадяни, які прибуватимуть з інших країн, повинні будуть дотримуватися 14-денної ізоляції.

Більше про те, коли та які країни відкриють кордони – читайте у матеріалі 24 каналу.