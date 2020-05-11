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Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони: кому дозволили в'їзд

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Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони
Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони / fakt

Литва та Польща вирішили відкрити свої кордони для працівників, підприємців та студентів. Саме ці групи населення з 11 травня можуть без проблем перетинати кордон.

При в'їзді до країни потрібно показати прикордонникам документ, що підтверджує мету поїздки, повідомляє Delfi.

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Які документи потрібно надати прикордонникам

  • документ щодо місця праці;
  • бізнес-посвідчення;
  • документ компанії;
  • довідку з ВНЗ.

Після перевірки документів прикордонники вирішують, впустити людину на територію своєї країни чи ні. За домовленістю між Литвою і Польщею, цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію.

Крім того, на польсько-литовському кордоні 11 травня запрацювала більша кількість КПП. Згідно з рішенням литовського уряду, від 11 травня всі іноземці можуть в'їхати до Литви, але лише поляки не будуть підлягати карантину протягом 14 днів.

Які ще країни відкрили кордони

  • Рішення відкрити кордони країни й скасувати низку інших обмежень влада Чехії ухвалила 24 квітня. Уряд зняв заборону на вільне пересування. Жителі країни можуть виїжджати за кордон для відпочинку.
  • Уряди Латвії, Литви та Естонії вирішили з 15 травня відкрити внутрішні кордони між цими трьома країнами. Натомість громадяни, які прибуватимуть з інших країн, повинні будуть дотримуватися 14-денної ізоляції.

Більше про те, коли та які країни відкриють кордони – читайте у матеріалі 24 каналу.

Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус COVID-19 Держприкордонслужба Литва Новини Польщі
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