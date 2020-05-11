Чехія послаблює карантин та частково відкриває міжнародне сполучення

Уряд Чехії ухвалив перехід до наступного етапу скасування карантинних обмежень. Зокрема у країні відкриють ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновлять міжнародне сполучення.

11 травня у Чехії стартував наступний етап пом'якшення карантину. Про це повідомляє Politico.

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Що запрацювало у Чехії з 11 травня

торгові центри;

перукарні;

ресторани та паби, які мають літні майданчики;

кіно, музеї та театри.

Також людям дозволили масові заходи за участі не більше 100 осіб, включно зі спортивними тренуваннями та подіями, релігійними заходами, весіллями. Водночас, у разі участі в таких заходах люди зобов'язані носити маски, дотримуватися дистанції та заходів особистої гігієни.

Відновлення міжнародного пасажирського сполучення

У Чехії частково відновлюється міжнародне пасажирське сполучення. Зокрема люди можуть їздити автобусами та залізницями, щоправда, поки лише до Німеччини, а згодом – до Австрії. Компанії можуть відновити авіарейси до деяких міст Європи.

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