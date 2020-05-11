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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Чехія послаблює карантин та частково відкриває міжнародне сполучення

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Чехія послаблює карантин
Чехія послаблює карантин / Unsplash

Уряд Чехії ухвалив перехід до наступного етапу скасування карантинних обмежень. Зокрема у країні відкриють ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновлять міжнародне сполучення.

11 травня у Чехії стартував наступний етап пом'якшення карантину. Про це повідомляє Politico.

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Що запрацювало у Чехії з 11 травня

  • торгові центри;
  • перукарні;
  • ресторани та паби, які мають літні майданчики;
  • кіно, музеї та театри.

Також людям дозволили масові заходи за участі не більше 100 осіб, включно зі спортивними тренуваннями та подіями, релігійними заходами, весіллями. Водночас, у разі участі в таких заходах люди зобов'язані носити маски, дотримуватися дистанції та заходів особистої гігієни.

Відновлення міжнародного пасажирського сполучення

У Чехії частково відновлюється міжнародне пасажирське сполучення. Зокрема люди можуть їздити автобусами та залізницями, щоправда, поки лише до Німеччини, а згодом – до Австрії. Компанії можуть відновити авіарейси до деяких міст Європи.

Коронавірус у Чехії: головне

  • Останні 10 днів у Чехії щоденно реєструють менше як 100 нових заражень коронавірусом. За словами головного епідеміолога, заступника міністра охорони здоров’я Романа Примули, якщо після цього послаблення щоденна кількість випадків зросте до 400 і більше – обмеження відновлять.
  • Якщо ж ситуація не зміниться, наступний етап послаблення обмежень відбудеться 25 травня: відкриються готелі, ресторани зможуть приймати відвідувачів і всередині, дозволять масові заходи за участі до 500 осіб.
  • Термін дії надзвичайного стану, запровадженого Чехією у зв'язку з епідемією, спливає 17 травня.
Автор: Альона Захарова
Теги: Готелі Залізниця Коронавірус COVID-19 Чехія
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