Чехія послаблює карантин та частково відкриває міжнародне сполучення
Уряд Чехії ухвалив перехід до наступного етапу скасування карантинних обмежень. Зокрема у країні відкриють ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновлять міжнародне сполучення.
11 травня у Чехії стартував наступний етап пом'якшення карантину. Про це повідомляє Politico.
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Що запрацювало у Чехії з 11 травня
- торгові центри;
- перукарні;
- ресторани та паби, які мають літні майданчики;
- кіно, музеї та театри.
Також людям дозволили масові заходи за участі не більше 100 осіб, включно зі спортивними тренуваннями та подіями, релігійними заходами, весіллями. Водночас, у разі участі в таких заходах люди зобов'язані носити маски, дотримуватися дистанції та заходів особистої гігієни.
Відновлення міжнародного пасажирського сполучення
У Чехії частково відновлюється міжнародне пасажирське сполучення. Зокрема люди можуть їздити автобусами та залізницями, щоправда, поки лише до Німеччини, а згодом – до Австрії. Компанії можуть відновити авіарейси до деяких міст Європи.
Коронавірус у Чехії: головне
- Останні 10 днів у Чехії щоденно реєструють менше як 100 нових заражень коронавірусом. За словами головного епідеміолога, заступника міністра охорони здоров’я Романа Примули, якщо після цього послаблення щоденна кількість випадків зросте до 400 і більше – обмеження відновлять.
- Якщо ж ситуація не зміниться, наступний етап послаблення обмежень відбудеться 25 травня: відкриються готелі, ресторани зможуть приймати відвідувачів і всередині, дозволять масові заходи за участі до 500 осіб.
- Термін дії надзвичайного стану, запровадженого Чехією у зв'язку з епідемією, спливає 17 травня.
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