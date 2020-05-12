Перша країна у світі: Чехія дозволила не носити захисні маски на вулиці

Уряд Чехії продовжує послаблювати карантин через коронавірус. З 25 травня у відкритих громадських місцях дозволили не носити захисну маску. Закритих приміщень нововедення не стосується.

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що маски знадобляться все ще для закритих приміщень, де є скупчення людей, повідомляє Expats.cz.

Раніше Чехія послаблює карантин та частково відкриває міжнародне сполучення

Маску потрібно буде носити у громадському транспорті, магазинах, торгових центрах, кінотеатрах, театрах та інших приміщеннях. Також користуватися захисними масками потрібно під час масових заходів на свіжому повітрі.

Загалом вимога щодо обов’язкового носіння масок закінчиться лише тоді, коли розповсюдження коронавірусу буде повністю припинено.

Про інші послаблення у Чехії

Водночас уряд продовжив заходи щодо соціальної дистанції. Людям рекомендують на вулиці триматися на дистанції двох метрів від інших осіб.

З 25 травня у Чехії відкриють ресторани, бари та зоопарки.

Що відомо про коронавірус у Чехії

Останнім часом у Чехії щоденно реєструють менше як 100 нових заражень коронавірусом.

Станом на 12 травня відомо про 8 177 випадків зараження та 283 смерті.

24 квітня уряд скасував загальнонаціональний карантин через COVID-19. Громадяни країни вже можуть вільно переміщатися по Чехії та навіть виїжджати за кордон.

Термін дії надзвичайного стану, запровадженого Чехією у зв'язку з епідемією, спливає 17 травня.

З 11 травня у країні відкрили ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення.

Цікаво! Чехія – одна з небагатьох країн, де через пандемію було оголошено надзвичайний стан. Також тут вперше у Європі запровадили носіння масок у громадських місцях.