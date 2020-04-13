Які країни Європи послаблюють карантин попри пандемію COVID-19: перелік

Пік коронавірусу у деяких країнах Європи вже минув і щодня там фіксують дедалі менше нових випадків захворювання. Тож першими про послаблення карантину заговорили Австрія і Норвегія, згодом до них долучилися Чехія та Данія. Які ще країни Європи готові послабити жорсткі обмеження – читайте у матеріалі 24 каналу.

Австрія

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц ще 6 квітня оголосив, що пом'якшення карантинних заходів у країні почнеться з 14 квітня.

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Відтак, за умови збереження необхідних запобіжних заходів, роботу зможуть розпочати:

невеликі магазини з площею до 400 квадратних метрів;

спеціалізовані торговельні підприємства, де продаються будівельні та садові товари.

Вже з 1 травня за планом повинні відкритися всі інші магазини, торгові центри та перукарні. Однак остаточне рішення щодо цього ухвалять наприкінці квітня. Натомість школи будуть закриті щонайменше до середини травня, а всі масові заходи скасовано до кінця червня.

Станом на 13 квітня в Австрії на коронавірус захворіли 13 818 людей, з них 337 померли, ще 6 604 одужали.

До 1 травня в Австрії також продовжили обмеження на пересування: зараз жителі країни можуть покинути будинки лише для виходу на роботу, походу за продуктами, допомоги іншим людям, або для індивідуальних занять спортом на свіжому повітрі.



Послаблення карантину в Австрії почнеться з 14 квітня / Фото Unsplash

Норвегія

А от у Норвегії навчальні заклади відкриють з кінця квітня, громадянам можна буде виїжджати на заміські дачі. Норвежці зможуть ходити в гори на ночівлю у будиночках з 20 квітня.

З 27 квітня можуть запрацювати перукарні та салони краси, але лише у тому випадку, якщо вони відповідатимуть вимогам заходів інфекційного контролю.

Працівникам слід продовжити дистанційну роботу з дому, а норвежцям слід звикати до заходів проти поширення вірусу на тривалий час,

– сказала прем'єрка Норвегії Ерна Солберг.

Великі спортивні та культурні заходи, такі як фестивалі, будуть заборонені до 15 червня.

Станом на 13 квітня у Норвегії на коронавірус захворіли 6 527 людей, з них 131 людина померла, ще 32 хворих одужали.

Данія

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що поступове зняття обмежень може початися після Великодня, за умови стабільних показників захворюваності. Вона повідомила, що дитячі садки й початкові школи відновлять роботу вже з 15 квітня. Решта школярів зможуть повернутися у класи з 10 травня.

Однак закритими залишаються:

бари та ресторани;

дискотеки та клуби;

перукарні;

масажні салони;

торгові центри

Крім того, жителям королівства, як і раніше, заборонено збиратися групами більше як 10 осіб.

Повсякденне життя поки що не повернеться у колишнє річище. Ми проживемо ще багато місяців з великою кількістю обмежень,

– заявила Фредеріксен.

Станом на 13 квітня у Данії на коронавірус захворіли 6 318 людей, з них 285 людей померли, ще 2 235 хворих одужали.



Данія послаблює карантин після Великодня / Фото Tripadvisor

Чехія

Чехія зняла частину карантинних обмежень ще 9 квітня. Саме з того дня мешканцям країни дозволили займатися неконтактними видами спорту, наприклад, гольфом і тенісом.

Також до роботи повернулися і низки магазинів, зокрема ті, які займаються продажем господарських товарів, товарів для різних хобі та майстерні з ремонту велосипедів. Одночасно з відкриттям посилюються гігієнічні правила для продавців. Мінімальна відстань між клієнтами має становити 2 метри, а на вході повинні бути дезінфікуючі засоби й одноразові рукавички.

Станом на 13 квітня у Чехії на коронавірус захворіли 5 991 людини, з них 139 людей померли, ще 467 одужали.

Греція

Про вихід з карантину заговорила і Греція. Там уряд планує виходити з карантину поетапно і лише за умови, що рівень поширення коронавірусу знижуватиметься. Планується, що обмеження почнуть скасовувати 10 травня і можуть завершити вже у липні.

У Греції планують скасувати обмеження на пересування. Однак на початковому етапі воно не торкнеться вразливих груп. Крім того, для відкриття комерційних магазинів, ресторанів, барів та інших підприємств встановлять різні часові рамки. Відкриття торгових центрів, кафе, ресторанів та нічних клубів не відбудеться на початковому етапі.

Станом на 13 квітня у Греції на коронавірус захворіли 2 114 людей, з них 98 людей померли, ще 269 одужали.

Обмеження на поїздки знімуть після середини червня або на початку липня.



Обмеження у Греції почнуть скасовувати 10 травня / Фото Tripadvisor

Іспанія

Проте послаблюють карантин й ті країни, які посідають перші сходинки антирейтингу за кількістю хворих на коронавірус. Серед них, до прикладу, Іспанія. Там кількість хворих на COVID-19 перевищує 160 тисяч людей. Але влада Іспанії вирішила також послабити карантинні заходи.

У країні планують зняти обмеження на пересування і сферу обслуговування.

Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Ми навіть не вступаємо у другу фазу. Тривога є, а це означає, що загальна ізоляція також продовжиться,

– зазначив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

За словами Санчеса, зняття заходів буде поступовим і не завадить спільній боротьбі з коронавірусом у країні.

Станом на 13 квітня в Іспанії на коронавірус захворіли 169 496 людей, з них 17 489 людей померли, ще 64 727 одужали.

Позиція ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не послаблювати карантинні заходи занадто рано.

Це схоже на те, як бути хворим: якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями,

– заявив офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр.

Він зазначив, що у ВООЗ немає загальних рекомендацій для країн і регіонів щодо ослаблення карантину.

Провідний епідеміолог з Китаю Чжун Наньшань повідомив, якщо прийняті заходи жорсткі, то епідемія піде на спад. Також він додав, що зараз заходи уряду грають дуже важливу роль.



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